بعد نجاح الداخلية في القضاء على أخطر تشكيل عصابي بأسوان.. هذا ما عثر الأمن عليه داخل وكرهم (صور)

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، إنه فى إطار تمكن الأجهزة الأمنية من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بصعيد مصر في محافظة أسوان، ومصرع زعيم وأفراد التشكيل وضبط العديد من الأسلحة المختلفة بحوزتهم.
وباستكمال الإجراءات وبتفتيش أوكار المتهمين جرى ضبط 100 كيلو جرام من مخدر البانجو – 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – نصف كيلو جرام من مخدر الشابو "بقصد الإتجار" وكذلك "8" أجولة تحتوى على أحجار "الكوارتز، الذهب" تزن "طن" من متحصلات التنقيب عن خام الذهب بمنطقة البرامية بمرسى علم بالبحر الأحمر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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