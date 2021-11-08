دعم المناطق المحرومة من المياه بـ 6.5 مليون جنية بسوهاج «مستند»

/660276/دعم-المناطق-المحرومة-من-المياه-بـ-65-مليون-جنية-بسوهاج-مستند

حصل أعضاء مجلس النواب بالدائرة الرابعة، شمال محافظة سوهاج «جهينة – طهطا – طما» على موافقة من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم مالي بمبلغ 6.5 مليون جنية، من أجل مد وتدعيم الكثير من خطوط مياه الشرب بالمناطق المحرومة بالحيز العمراني بالدائرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب ونائب الدائرة الرابعة بسوهاج، عن حزب مستقبل وطن، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل توفير مياه نظيفة صالحة للشرب للمواطنين.

دعم المناطق المحرومة من المياه بـ 6.5 مليون جنية بسوهاج

وقال النائب نشأت فؤاد عباس، نائب الدائرة الرابعة بسوهاج، عن حزب الشعب الجمهوري، إنه تم توفير 6.5 مليون جنية لدعم المناطق المحرومة بسوهاج من بند المد والتدعيم خلال العام المالي 2021-2022.

وأضاف النائب ابراهيم خليفة أبودوح، نائب الدائرة الرابعة بسوهاج عن حزب مستقبل وطن، أنه تم بناءا على تلك الموافقة مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، للبدء في تنفيذ الاعمال المطلوبة، وتحديد موعد الانتهاء من عملية التنفيذ.

«ياما تحت السواهي دواهي ».. مباحث سوهاج تكشف مختطفي وقاتلي طفلة بني حميل

القصة وما فيها، في إحدى نجوع قرى سوهاج، وبالتحديد قرية بنى حميل بمركز البلينا جنوب سوهاج، خرجت طفلة تدعى “نداء أ ح" تبلغ من العمر عامان، تلهو أمام المنزل كالمعتاد، ولكن طال خروجها عن باقي الايام، فكانت دائما تخرج تارة وتعود اخرى، تخرج تلهو 10 دقائق وتعود تواصل اللعب بالمنزل.

اليوم المشؤوم

وفى يوم الخميس الماضي في تمام الساعة العشرة صباحا، خرجت نداء تلهو أمام المنزل، ولكن لم تعود، خرجت الاب والام المكلومة تبحث وتسأل هنا وهناك عن فلذة كبده، لكن لا حياة لمن تنادي، وجن جنونها خوفا على فلذة كبدها، وبدأ الاهل والجيران في تكثيف البحث هنا وهناك وفى كل الاماكن المجاورة، من زرع وطرق وترع وفى منازل الاقارب والجيران عسى ان تكون هناك برفقته، ولكن بح صوتهم ولم يعثروا عليها.

بداية الواقعة

في اليوم التالي تم إبلاغ الشرطة وتحرر محضر بالواقعة داخ مركز شرطة البلينا، وأمر اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث، شمل اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامري، رئيس مباحث المديرية، والعميد احمد شوقي زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد محمد حسب النبي، رئيس مباحث البلينا والفريق المعاون له.

بداية الخيط

وقام رجال الشرطة بسؤال الاهالي وتفريغ الكاميرات المجاورة، وتم مشاهدة الطفلة يصطحبها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بعيدا عن المنزل، وكان ذلك خيط البداية في يد رجال المباحث.