تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ترتيب جدول الدوري على النحو الآتي:

1 ـ الأهلي

2 ـ بيراميدز

3 ـ غزل المحلة

4 ـ البنك الأهلي

5 ـ الزمالك

6 ـ سموحة

7 ـ سيراميكا كليوباترا

8 ـ مصر للمقاصة

9 ـ المقاولون العرب

10 ـ فيوتشر

11 ـ الجونة

12 ـ الاتحاد السكندري

13 ـ المصري البورسعيدي

14 ـ إنبي

15 ـ طلائع الجيش

16 ـ فاركو

17 ـ إيسترن كومباني

18 ـ الإسماعيلي

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.

نجح مصطفى فتحي مهاجم نادي الزمالك بالعودة في نتيجة المباراة للزمالك في الدقيقة الـ 51 من عمر المباراة من تسجيل الهدف الأول للقلعة البيضاء، من خلال تسديدة من الخارج أقصى يسار محمد الشناوي.