بالأسماء..إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم في بنى سويف

/660270/بالأسماءإصابة-7-أشخاص-في-حادث-تصادم-في-بنى-سويف

شهد الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى أمام قرية شريف باشا، اليوم الأثنين، إصابة 7 أشخاص، فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى بنى سويف التخصصى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 7 أشخاص فى تصادم ميكروباص بسيارة نقل على زراعى بنى سويف

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إشارة من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى.

وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى بنى سويف التخصصى.

أسماء المصابين:-

توابة أحمد حسن 50 سنة. مصاب اشتباه كسر بالساقين.

نورا رمضان أبو الوفا 19 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر.

أسماء أحمد علي 20 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر.

أحلام رمضان جودة 30 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن.

مينا انطون محروس 31 سنة، سائق، مصاب اشتباه كسر بالحوض، مع كدمات وسحجات بالجسم.

فادي عماد ميخائيل 22 سنة عامل مصاب كسر بالساق الأيمن.

إسراء عبدالحميد عبدالفتاح 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني.

حسن علي حسن 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن.

وتم تقديم كافة العلاج اللازم لها داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى.

وفي سياق أخر اليوم لقي عامل مصرعه، نتيجة سقوطه من الدور الـ 22 بأحد الفنادق بمنطقة قصر النيل، خلال قيامه بأعمال تنظيف الزجاج الخارجي للفندق، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بسقوط عامل ووفاته بمنطقة قصر النيل، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وأتضح أثناء قيام عامل بعمليات تنظيف للزجاج الخاص بالفندق سقط من الدور الـ 22 ولقى مصرعه في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.