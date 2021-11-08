«بسبب لعب الدومينو»..وفاة شاب في مشاجرة مع صديقه ببنها

/660273/بسبب-لعب-الدومينووفاة شاب-في مشاجرة مع-صديقه-ببنها

لقى شاب مصرعه على يد آخر بعزبة الباشا التابعة لمركز بنها، اليوم الأثنين، نتيجة إندلاع مشادة بينهما أثناء الجلوس بالمقهى ولعب «الدومينو»، بقرية فرسيس دائرة المركز، حيث طعن المتهم المجنى عليه بمطواة، مما أسفر عن وفاته فى الحال.

وعلى الفور تم ضبط المتهم وتحرير المحضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلي مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بالطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان من رواد المقهى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل المجنى عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شاب في مشادة مع زميله ببنها والنيابة تحبس المتهم

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى بوصول «إبراهيم خ ف»، 23 سنة، مصاب بجرح طعنى أسفل الصدر نتج عنه وفاته فى الحال.

أثناء لعب الدومينو

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العميد محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث المركز، وبالأنتقال والفحص أتضح نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه، من قرية الباشا، وبين «شهاب ع أ»، 20 سنة، بسبب خلاف أثناء لعب الدومينو، بأحد مقاهى قرية فرسيس تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة.

كانا يلعبان الدومينو بالمقهى

وعلى الفور تمكن رجال مباحث مركز بنها من القبض على المتهم والأداة المستخدمة فى الجريمة، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة، وكشفت أقوال شهود العيان أمام رجال المباحث أن المجنى عليه والمتهم كانا يلعبان الدومينو بالمقهى وفجأة طعن المتهم المجنى عليه فى الصدر، ما أودى بحياته فى الحال.