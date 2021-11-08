/660274/وزير-الرياضة-يبحث-مع-مسئولي-شركة-توتال-استعدادات--استقبال-جولة-كأس-الأمم-الأفريقية

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع السيد/ بيامي أوفن، العضو المنتدب لشركات TotalEnergies في مصر ، استعدادات استقبال مصر لكأس الأمم الافريقية TotalEnergies خلال جولته بالدول الافريقية ضمن الترويج لبطولة افريقيا ٢٠٢٢ .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية علي اتم الاستعداد لاستقبال أي احتفالية أو فاعلية رياضية على المستوي الدولي، لما تمتلكه مصر من بنية رياضية من امكانات انشائية وبشرية قادرة علي اخراج الاحداث باحسن صورة، حيث أصبحت مصر موضع ثقة من كافة الاتحادات الدولية وقبلة أولي لاستقبال كافة المناسبات الرياضية لما قدمته في الآونة الأخيرة من تنظيم مشرف ومتميز أشاد به العالم في كبري البطولات الدولية التي اقيمت علي ارضيها في ظل جائحة كورونا .

ومن المتوقع ان تصل كاس TotalEnergies الي محطتها الترويجية رقم ١٨ داخل القارة الافريقية بمدينة القاهرة يوم الجمعة 3 ديسمبر المقبل، وتعكف شركة TotalEnergies ووزارة الشباب والرياضة وشركة تذكرتي للتجهيز لاقامة احتفالية كبري سوف تقام بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجولة بالسيارات المكشوفة بشوارع القاهرة حتي تصل للعاصمة الادارية الجديدة.

حضر اللقاء رشا جلال مدير عام ادارة خدمة العملاء و التسويق لشركة TotalEnergies ، كريم صبري مدير ادارة التسويق لشركة TotalEnergies، الدكتور وسام الغمري المدير التنفيذي لنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبعض من ممثلي شركة "تذكرتي"، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.