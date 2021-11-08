/660275/النائبة-إيناس-عبد-الحليم-تشارك-في-مؤتمر-جامعة-الإسكندرية-لعلاج-الاورام-السنوي

شاركت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب واستاذة طب أورام جامعة المنصورة، في مؤتمر جامعة الإسكندريه لعلاج الاورام، ويأتي ذلك ضمن منظومة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية والعلاج.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائبة ايناس عبد الحليم فى مؤتمر جامعة الاسكندرية للاورام السنوي

مؤتمر جامعة الاسكندرية للاورام

وجاء ذلك بحضور الدكتور اشرف الغندور نايب ريس الجامعه، دكتوره وفاء وكيل الكليه، والدكتور مصطفى الصيرفى رئيس جمعيه السرطان المصريه، والدكتور عباس عمر اورام اسكندريه، والدكتور يسرى رستم رئيس قسم اسكندريه ورئيس المؤتمر والدكتور صلاح عبد المنعم استاذ اورام اسكندريه.

المبادرة الرئاسية للحفاظ على صحة المرأة

وأكد عبد الحليم، أن مؤتمر قسم علاج الأورام والطب السنوى بجامعة الإسكندرية، والذى تم عقده بالإسكندرية يعقد سنويا، حيث يهدف إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن جميع الاورام، مشيرة إلى تم مناقشة أورام الجهاز الهضمى ودور العلاج المناعى والعلاج الموجه لعلاج المرضى حسب التحليل الجينى للمرضى، وأيضا أورام الجهاز البولى التناسلى، ودور العلاج الموجه، وأيضا العلاج المناعى، ولأول مرة بالمؤتمر تمت مناقشة الأوارم الخاصة بالأطفال، من خلال 5 خبراء أجانب وخصوصا أورام المخ والأعصاب.

وأوضحت أن المؤتمر استعرض العلاج الإشعاعى الموجه بدقة شديدة للأورام والذى أدى إلى حدوث ثورة فى نتائج العلاج الإشعاعى وبخاصة فى أورام المخ والرأس والرقبة والكبد والرئة والنتائج الحالية أدت إلى تحسين نسب الشفاء والحياة بدون مرض ومضاعفات، مضيفه أنه فى بعض الأحيان يصاحب ذلك العلاج المناعى والكيميائى والموجه مما يحدث طفرات فى استجابة الورم للإشعاع.