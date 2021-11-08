«سقط على الأسفلت»..وفاة شاب دهسه أتوبيس في شارع قصر العيني

/660277/سقط-على-الأسفلتوفاة شاب-دهسه-أتوبيس-في-شارع-قصر-العيني

لقى شاب مصرعه دهسًا أسفل عجلات أتوبيس، اليوم الأثنين، بعد سقوطه من فوق دراجته النارية في شارع قصر العيني، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شاب دهسه أتوبيس في شارع قصر العيني

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، إخطارا بوفاة شاب أسفل عجلات أتوبيس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص والمعاينة أتضح العثور على جثة شاب يدعى «س. م» 22 سنة.

التحريات الأولية

وأكدت التحريات الأولية عن أن الشاب كان يستقل دراجة نارية مع صديق له، وخلال سيرهما لم يشاهدا أعمال الحفر الجارية في شارع قصر العيني، فسقطت الدراجة النارية وصديقه في حفرة، بينما سقط المتوفى على الأسفلت في لحظة قدوم أتوبيس كان مسرعًا ولم يستطع قائده التحكم فيه فدهس الشاب ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم لقي عامل مصرعه، نتيجة سقوطه من الدور الـ 22 بأحد الفنادق بمنطقة قصر النيل، خلال قيامه بأعمال تنظيف الزجاج الخارجي للفندق، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا بسقوط عامل ووفاته بمنطقة قصر النيل، وعلي الفور انتقل رجال المباحث الي المكان، وأتضح أثناء قيام عامل بعمليات تنظيف للزجاج الخاص بالفندق سقط من الدور الـ 22 ولقى مصرعه في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.