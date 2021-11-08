«كيفي كدة» لـ ويجز تتصدر منصة أنغامى الموسيقية

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دوت الخليج يرصد نجاحات أغنية كيفى كدة لـ ويجز

وحقق ويجز بأغنية «كيفي كدة» أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، كما تصدر تريند الأكثر روجا للجمهور، وتدصرت أيضا تطبيق أنغامي للموسيقى العربية، وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من "ويجز"وفريق"ديسكو مصر"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول، وذلك منذ طرحها فى 20 أكتوبر.

حفلات ويجز

من ناحية أخرى، يستعد مطرب الراب ويجز، لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية، في العاصمة النيجيرية لاجوس، والمقرر استمرارها في الفترة ما بين 19 و 21 نوڤمبر.

ويضع ويجز بصمته المميزة في العروض الغنائية الحية بمشاركة مغني الراب المغربي ديزي دروس والمغربية عبير في افتتاح وختام مهرجان حفل جوائز الموسيقى الأفريقية، الأحد 21 نوفمبر.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة بحسب ما رصد دوت الخليج، على مدار الساعات الماضية، بفيديو مزعج لمغني الراب ويجز وهو يقذف ميكروفون أحد القنوات الفضائية، في إهانة واضحة وتعدي سافر على المهنة التي كانت سببا في انتشاره وذيوع صيته.

ويجز يطرح أغنية عفاريت الأسفلت

من ناحية أخرى أطلق ويجز أغنية جديدة بعنوان “عفاريت الأسفلت” من خلال قناته الشخصية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتحمل الطابع الشبابي بالألحان والموسيقى الرائعة، ويعد المغني ويجز من المغنين الذين اعتمدوا على شكل ونوع من الموسقيى خاص بها ولكنها اثار جدل كبير بين الشباب، الأغنية من تألف ويجز ومن غناء ويجز أيضًا، من انتاج خالد رحيم، أما عن الميكس ماستر فكان من نادر سليمان.

وتأتي كلمات أغنية “عفريت الأسفلت” على النحو الأتي: “بابا جيها ف اي جيها يجيها، بابا جيها ف اي جيها يجيها، بابا جيها ف اي جيها يجيها ‎x4، عيال امرجحها اجيبها اوديها، ضارب دشداشة اجيب العيد فيها، عيال امرجحها اجيبها اوديها، حقودي بس مش داري انها مجتش بسهولة أبقاقكم مفشو امخاخكم مقفولة”.