/660282/القبض-على-عاطل-بحوزته-كمية-من-مخدر-الحشيش-بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش

كمية من مخدر الحشيش

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة الدوائر والأقسام على مستوى الجمهورية لمتابعة الحالة الأمنية، فقد نجحت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم» حال إستقلاله السيارة ملكه، وبحوزتـه «كمية من مخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول».

اعتراف المتهم

وبمواجهته المتهم أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم شهد الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى أمام قرية شريف باشا، إصابة 7 أشخاص، فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى بنى سويف التخصصى.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إشارة من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى.

وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلي مكان الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى بنى سويف التخصصى.

أسماء المصابين:-

توابة أحمد حسن 50 سنة. مصاب اشتباه كسر بالساقين.

نورا رمضان أبو الوفا 19 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر.

أسماء أحمد علي 20 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر.

أحلام رمضان جودة 30 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن.

مينا انطون محروس 31 سنة، سائق، مصاب اشتباه كسر بالحوض، مع كدمات وسحجات بالجسم.

فادي عماد ميخائيل 22 سنة عامل مصاب كسر بالساق الأيمن.

إسراء عبدالحميد عبدالفتاح 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني.

حسن علي حسن 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن.

وتم تقديم كافة العلاج اللازم لها داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى.