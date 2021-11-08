بيت العائلة المصرية يكرم اسم البابا شنودة الثالث لمواقفه الوطنية

جدة - نرمين السيد - كرم بيت العائلة المصرية، اليوم الإثنين، اسم قداسة البابا شنودة الثالث، وذللك لمواقفه الوطنيةالرائعة، بحضور فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية.





كما كرم بيت العائلة، الراحل الأستاذ الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والمنسق العام لبيت العائله المصرية، حيث شهد عهده عقد عدة لقاءت بين الشيوخ والقساوسة، ساهمت فى تعزيز الوحدة الوطنية، فى مراحل صعبة.

وكرم بيت العائلة، أيضًا على هامش احتفاله بمرور 10 أعوام على إنشائه، اسم الأستاذ الدكتور محمود عزب، المنسق السابق للبيت، والذى استطاع بفضل جهوده أن ينشر الوسطية، ويحارب الأفكار المتطرفة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، فى كلمته خلال الاحتفالية، إن فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية، ولدت أثناء تقديم العزاء فى حادثة القديسين، إذ إنها نبعت من من تحديات بالغة الحزن والأسى.

وأوضح شيخ الأزهر أنه يجب الانتباه، وبشدة، للأفكار الغريبة الداخلة على مجتمعاتنا، ومواجهتها بكل السبل الممكنة.