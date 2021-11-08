وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم الإثنين - على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره والتصدى بكل حزم وقوة، ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة الشهادات المقدمة من المواطنين، للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير حفاظا على المال العام.
وكانت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والتى تختص بفحص ومراجعة جميع ملفات التصالح المقدم، لها الشهادات لبيان صحتها من عدمه، وقد قامت بفحص الملفات وتبين وجود شبهة تلاعب فى بعض المطالبات والشهادات الخاصة بغرامات التصالح بمعرفة المواطنين بنواحى (بى العرب – أبو سنيطة – جروان).
واكتشفت اللجنة قيام أحد المواطنين بالتعديل فى اسم المواطن الصادر بشأنه شهادة فى ذات الخصوص من النيابة، وهو ما يعد جريمة تلاعب فى محرر رسمى للحصول بذلك على منفعة تتمثل فى عدم سداد مستحقات مالية للدولة نظير الموافقة على طلبات التصالح، كما تبين وجود شبهة تزوير فى المطالبات والشهادات الرسمية الصادرة من النيابة العامة ( نيابة شبين الكوم الكلية)، وذلك بتلاعب فى القيم المالية الصادرة لتلك المطالبات والتى تصب فى مصلحة عدد من المواطنين أصحاب تلك المطالبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنوفية يحيل وقائع للتلاعب فى شهادات غرامات التصالح بالباجور للنيابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.