محافظ المنوفية يحيل وقائع للتلاعب فى شهادات غرامات التصالح بالباجور للنيابة

جدة - نرمين السيد - أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، وقائع تزوير للنيابة العامة، فى الشهادات الخاصة بغرامات التصالح فى مخالفات البناء، والمقدمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من المواطنين المحرر بشأنهم تلك الشهادات.





وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم الإثنين - على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره والتصدى بكل حزم وقوة، ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة الشهادات المقدمة من المواطنين، للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير حفاظا على المال العام.

وكانت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والتى تختص بفحص ومراجعة جميع ملفات التصالح المقدم، لها الشهادات لبيان صحتها من عدمه، وقد قامت بفحص الملفات وتبين وجود شبهة تلاعب فى بعض المطالبات والشهادات الخاصة بغرامات التصالح بمعرفة المواطنين بنواحى (بى العرب – أبو سنيطة – جروان).

واكتشفت اللجنة قيام أحد المواطنين بالتعديل فى اسم المواطن الصادر بشأنه شهادة فى ذات الخصوص من النيابة، وهو ما يعد جريمة تلاعب فى محرر رسمى للحصول بذلك على منفعة تتمثل فى عدم سداد مستحقات مالية للدولة نظير الموافقة على طلبات التصالح، كما تبين وجود شبهة تزوير فى المطالبات والشهادات الرسمية الصادرة من النيابة العامة ( نيابة شبين الكوم الكلية)، وذلك بتلاعب فى القيم المالية الصادرة لتلك المطالبات والتى تصب فى مصلحة عدد من المواطنين أصحاب تلك المطالبات.