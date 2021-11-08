محافظ أسيوط يشهد تجليس الأنبا لوكاس الـ 35 بمطرانية أسيوط الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد محافظ أسيوط أهمية قوة العلاقات والترابط المجتمعى بين مختلف فئات الشعب المصرى لخلق روح من التكامل والتعاون لتنفيذ خطط البناء والنهوض بمجتمعنا لمواجهة التحديات ودعم وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصعيد والتى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، داعيا المولى عزوجل ان يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة.





جاء ذلك خلال حضور عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، حفل التجليس الـ 35 للأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى (المعلق) بجبل أبنوب وذلك بمطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة أسيوط الجديدة، بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال - حسب بيان - بإستقبال المهنئين بقاعة مناسبات المطرانية الجديدة ثم بدء فعاليات الحفل وعرض "ميدلى" ترانيم عن مصر لكورال حفل التجليس، ثم بعض الأغانى الوطنية والترانيم الدينية التى قدمتها فرقة كورال الشباب وفريق الكشافة والمرشدات بالإيبارشية وسط تفاعل من الحضور.

ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – رسالة شكر وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه بتنمية الصعيد وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، موجها التهنئة لنيافة الأنبا لوكاس بتلك المناسبة التى تقام سنويا فى جو من الحب والإيخاء بين جميع القيادات وشعب الكنيسة.

ووجه الأنبا لوكاس رسالة شكر وتقدير إلى جميع القيادات التى شاركت فى التهنئة بالاحتفال وعلى رأسها المحافظ، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة والتى حرصت على الحضور بمقر المطرانية لتقديم التهانى بتلك المناسبة السنوية وحرصهم على المشاركة فى فعاليات الايبارشية موجها الشكر للأنبا يوأنس أسقف إيبارشية مدينة أسيوط والبدارى وساحل سليم والانبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات لحضورهما الاحتفالية.

ودعا الأنبا لوكاس جميع القيادات والحضور لنشر قيم الحب والتعاون والمشاركة فى بناء المجتمع وتقديم كافة الدعم للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.