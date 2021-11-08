صور.. «الإنتاج الحربى» تستقبل وفدا برلمانيا فى «أبو زعبل للصناعات المتخصصة»

جدة - نرمين السيد - زار وفد برلمانى شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى)، حيث ضم الوفد 42 نائبا من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى إلى جانب عدد من ممثلى الأمانة العامة للجنة.





وأجرى الوفد زيارة ميدانية تابع خلالها عددا من خطوط وقطاعات الإنتاج بالشركة، وكان فى استقبال الوفد البرلمانى المهندس محمود عرفات مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربى والمهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى)، إذ تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على التواصل المستمر مع مجلس النواب ولجانه فى كل القضايا التى تمس عملها بما يدعم ركائز الأمن القومى المصرى، بحسب بيان لوزارة الإنتاج الحربى اليوم الإثنين.

كما تم التأكيد خلال الزيارة على حرص الوزارة على أداء مهمتها الأساسية فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأسلحة والمعدات والذخائر، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها التابعة لخدمة القطاع المدنى، ودعم الاقتصاد القومى وتقليل الاستيراد وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وذلك من خلال المشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يخدم المواطن المصرى.

وفى إطار الزيارة تم عمل عرض تقديمى عن الشركة (مصنع 300 الحربى) وما تقوم بإنتاجه من أسلحة وذخائر، وما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية، وتم المرور على خطوط وقطاعات (تجميع الذخيرة الصغيرة، المكابس، إنتاج الأجزاء المعدنية، إنتاج الأسلحة، المعاملات الحرارية)، كما تم تسليم درع تذكارى للنائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى.

وفى نهاية الزيارة حرص النواب على التقاط الصور التذكارية، معربين عن سعادتهم وفخرهم بمصانع الإنتاج الحربى التى تؤدى دورا حيويا كواحدة من أهم مصادر تسليح القوات المسلحة، وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، مشيدين بالكفاءات والخبرات البشرية المصرية العاملة بها.