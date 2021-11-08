القوي العاملة :افتتاح أول مركز للتدريب على الاستزراع السمكي بالاسكندرية

قامت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بتوقيع بروتوكول تعاون في مجال التدريب على الاستزراع السمكي مع مؤسسة مصر الخير في إطار مشروع "معا من أجل تنمية مصر" وبمشاركة ودعم ابروشية الكنيسة الأسقفية بمصر .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوي العاملة بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياته من أجل المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة للحد من مشكلة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني بمهن حديثة تواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.

وأناب وزير القوي العاملة ، مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد في توقع البروتوكول ، ووقعة عن الكنيسة الاسقفية بالاسكندرية القس ديفيد رزق الله عزيز وذلك بحضور عدد من الأعضاء المشاركين من الجانبين بقاعة المديرية .

وقال مدير المديرية : إن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة القوي العاملة بأهمية خلق فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على الدخول في مشروعات صغيرة لبداية حياتهم العملية وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع المؤسسات الأهلية لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية

وتوجه المستشار ياسر سعيد والقس ديفيد رزق الله عزيز إلي مركز تدريب مهني الحضرة لافتتاح معمل الاستزراع السمكي المقدم من مؤسسة مصر الخير ضمن مشروع "معا من أجل تنمية مصر" بحضور ايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية، ونورا محمد سعيد مدير مركز تدريب الحضرة، والمشاركين المهندس مايكل يوحنا المدير التنفيذي بمؤسسة مصر الخير، والمهندس مايكل عزيز منسق المشروع، والخبير بجمعية فرح المشرف الفني على عملية زراعة الأسماك وتدريب الشباب في هذا المجال