وزيرة البيئة تتوجه إلى جلاسكو للمشاركة فى الشق الوزارى لمؤتمر الأطراف ال٢٦...

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة للمشاركة فى الشق الوزارى رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف ال٢٦ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر ودول العالم يتطلعون إلى تحقيق مؤتمر الcop 26 لنتائج متميزة يتم تنفيذها على أرض الواقع ،وإلى الانتهاء من الموضوعات الخلافية للوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة فى اتفاق باريس للمناخ 2015 ،مشيرةً إلى مناقشة المؤتمر للموضوعات الخاصة بالتخفيف والهدف العالمى للتكيف والهدف الخاص بتمويل المناخ.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء البيئة لعدد من البلدان، كما ستشارك فؤاد فى مجموعة من الإجتماعات التى ستناقش سبل مواجهة التغيرات المناخية والخطوات والإجراءات الملموسة التى يجب اتخاذها بشكلٍ عاجل لتلبية أهداف المناخ العالمية، كالإجتماع الخاص بمناقشة نظم الأغذية الزراعية الخضراء والمقاومة للتغيرات المناخية . كما تترأس مع نظيرها السويدى مجموعة تغير المناخ لتسهيل التوافق على النص بين الدول النامية والمتقدمة.

وسيشهد المؤتمر عقد إجتماعاً للمجموعة العربية على المستوى الوزارى لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على الدول العربية ، وتحديد الخطوات التى لابد للدول العربية اتخاذها لمواجهة تلك التحديات.