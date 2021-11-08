في "بيت العائلة".. البابا تواضروس: الدين للديان وجاء للتعاون والوطن للجميع

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نؤكد على وحدة الوطن وأبنائه ولذلك فإن الدين للديان والوطن الجميع، لأن الله لم يمنح الدين للإنسان من أجل التناحر بل من أجل التعاون، ونحن كمصريين لنا وطن ذو حضارة غنية منذ فجر التاريخ مرورا بالحضارات الفرعونية والمسيحية والإسلامية.

وأضاف خلال كلمته بالاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرى تحت عنوان" بيت العائلة المصرية محبة وتعاون.. معًا نبنى مصر"، أن بيت العائلة يعمل على نشر السلام المجتمعى وتحقيق العدالة وتأكيد المواطنة، وتحديات هذا الزمن كثيرة، خاصة بعد انتشار كورونا مثل جفاء المشاعر الإنسانية بسبب الإغلاق، وتحدى آخر هو ثورات الطبيعة من زلالزل وبراكين أثرت على المناخ، كذلك دخول مفاهيم غريبة مثل المثلية وزواج الشذوذ وأمور نرفضها جميعا، وهو ما يتطلب منا العمل معنا لمواجهة تلك التحديات، ولبيت العائلة محصول وافر، وأشير إلى إنشاء فروع جديدة بجانب الـ 17 فرعا العاملة، وأقترح أن نتبنى جميعا منهجا أصيلا فى التوعية وبناء الإنسان، ويدور حول 5 عناصر، أولا محبة الله، ثانيا محبة الطبيعة، ثالثا محبة الإنسان الآخر، رابعا محبة الوطن والأرض التى نعيش عليها، وخامسا محبة الأبدية التى نشتاق أن نكون فيها، ومن خلال هذا المنهج يكون منهج بيت العائلة فى العشر سنوات القادمة.

وبدأ صباح اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر بيت العائلة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه، بقاعة مؤتمرات الأزهر، بحضور الرئيس السابق عدلى منصور، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى، ‏بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية‎، وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة وكبار رجال الدولة.