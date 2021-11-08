نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على تمويل 200 ألف جنيه من فوري في 24 ساعة لتمويل المشروعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحلم أكثر الشباب ورجال الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتوسعة نشاطهم الاستثماري لزيادة الأرباح، لكنهم قد لا يعرفون الآلية لذلك بغرض توفير التمويل الضروري لتنفيذ المخططات الاستثمارية لهم، وقد أعلنت شركة فوري عن تمويل يبلغ 200 ألف جنيه للفئات المستهدفة، وسوف نتناول طريقة الحصول على 200 ألف جنيه من فوري في السطور التالية، حيث تمويل فوري طويل الأمد يبدأ من 5 آلاف جنيه ويصل حتى 200 ألف.

طريقة الحصول على تمويل 200 ألف جنيه من فوري

تقدم شركة فوري للعملاء من الأفراد والشركات خدمات مالية، وذلك عن طريق قنوات ومواقع متعددة، كما قد يتراوح التمويل من فوري بين 5000-200 ألف جنيه، كذلك يمكن من خلال فوري تمويل المشروعات وسداد فواتير المحمول والتليفون الأرضي، وكذلك فواتير المرافق، أيضًا يمكن عبر فوري التبرع بالمال وتجديد رخص السيارات، والكثير من الخدمات الأخرى المالية، حيث يتم إنجاز جميعها في مكان واحد.

وللحصول على تمويل فوري كل ما عليك هو الدخول على رابط طلب تمويل فوري https://fawrymicrofinance.com/form/ ومن ثم، تعبئة نموذج الطلب المتاح من خلاله، وجدير بالذكر، أن الاستلام من الممكن أن يكون في غضون 24 ساعة.

شركة فوري للتمويل

تعتبر شركة فوري شركة للتمويل متناهى الصغر، كما أنها أحد الشركات الرائدة فى فى التكنولوجيا المالية في مصر، وتكريسًا لدورها الوطني في توفير مزيد من الخدمات المالية، بغرض تسهيل وتطوير حياة المواطنين، واستكمالاً للدور الريادي في تقديم حلول مالية تكنولوجية فى مصر، أسست فوري شركة فوري للتمويلات متناهية الصغر؛ لدعم المشروعات الصغيرة جدًا، كما أنه توفر لهم ما يحتاجون من تمكين من خلال إجراءات بسيطة تساعد في تطوير أعمالهم.

الفئات المستهدفة لتمويل فوري

تستهدف فوري للتمويل، المصريين من ذوي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا المتناهية الصغر، وذلك من الرجال والنساء ممن تتراوح أعمارهم بين 22-65 عام.

خصائص تمويل فوري

يتميز تمويل فوري بعدد من الخصائص أهمها ما يلي:

يمكن التواصل مع فوري من خلال الخط الساخن 19016، أو من خلال صفحة فوري على موقع فيس بوك.

كما يكون استلام التمويل كاملًا خلال 24 ساعة.

أيضًا يتيح فوري قروض للشركات الصغيرة جدًا تصل حتى 200 ألف جنيه.

كما يبدأ تمويل طويل الأجل من فوري من 5-200 ألف جنيه.

كذلك تصل مهلة السداد حتى 24 شهر، ويتم السداد على) أقساط متساوية تدفع شهريًا.

كما تبلغ نسبة الفائدة 3.6% شهريًا.

بالإضافة إلى أن التمويل بدون ضمانات.

شروط تمويل فوري

وضعت فوري العديد من الشروط للحصول على تمويل 200 ألف جنيه، وهذه الشروط كالتالي: