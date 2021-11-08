/660284/حسام-المندوه-ينجح-في-توفير-قافلتين-في-تخصص-طب-الأسنان-لأهالي-بولاق-الدكرور
أعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، نجاحه في توفير قوافل طبية في تخصص "طب الفم والأسنان" لأهالي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.
دوت الخليج
جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائب حسام المندوه لوزارة الصحة، حيث تم التوجيه بتوفير قافلتين: الأولى أيام (15 - 16 - 17)، الثانية أيام (22 - 23 - 24) من شهر نوفمبر الجاري.
حسام المندوه ينجح في توفير قافلتين في تخصص طب الأسنان لأهالي بولاق الدكرور
ويقوم مركز طب الأسنان بالقاهرة التابع لوزارة الصحة والسكان بتنظيم القافلة الطبية من خلال سيارة متنقلة تتواجد في بولاق الدكرور.
وأكد النائب حسام المندوه، أن هذه القوافل مجرد بداية لقوافل طبية في الفترة المقبلة تضم كافة التخصصات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي في إطار توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعتير أن حياة كريمة هي عنصر أساسي في بناء الجمهورية الجديدة.
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