/660286/حبس-عاطلين-10-سنوات-لإتجارهم-في-المواد-المخدرة-بسوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج صباح اليوم حبس كل من «وحيد ر» 41 عام، و«ايمن خ»35 عام، 10 سنوات لقيامهم بتعاطي والاتجار في الهيروين بدائرة مركز أخميم شرق سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج اخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بقيام عاطلين بالإتجار في الهيروين، وتم تشكيل فريق عمل للإيقاع بهم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهم أثناء مداهمتهم في منزلهم.

حبس عاطلين 10 سنوات لإتجارهم في المواد المخدرة بسوهاج

وأسفرت المداهمة على ضبط المتهمين وبحوزتهم 225 لفافة هيروين، وبعض النقود وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة للتجار والتعاطي وان الاموال نتيجة عملية البيع للعملاء. وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة والمحكمة قررت حبس كل منهم 10 سنوات.

حصل أعضاء مجلس النواب بالدائرة الرابعة، شمال محافظة سوهاج «جهينة – طهطا – طما» على موافقة من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم مالي بمبلغ 6.5 مليون جنية، من أجل مد وتدعيم الكثير من خطوط مياه الشرب بالمناطق المحرومة بالحيز العمراني بالدائرة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب ونائب الدائرة الرابعة بسوهاج، عن حزب مستقبل وطن، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل توفير مياه نظيفة صالحة للشرب للمواطنين.

دعم المناطق المحرومة من المياه بـ 6.5 مليون جنية بسوهاج

وقال النائب نشأت فؤاد عباس، نائب الدائرة الرابعة بسوهاج، عن حزب الشعب الجمهوري، إنه تم توفير 6.5 مليون جنية لدعم المناطق المحرومة بسوهاج من بند المد والتدعيم خلال العام المالي 2021-2022.

وأضاف النائب ابراهيم خليفة أبودوح، نائب الدائرة الرابعة بسوهاج عن حزب مستقبل وطن، أنه تم بناءا على تلك الموافقة مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، للبدء في تنفيذ الاعمال المطلوبة، وتحديد موعد الانتهاء من عملية التنفيذ.