/660287/النائب-مصطفى-الكحيلي-يجمع-اقتراحات-المواطنين-للخطة-الاستثمارية-لمحافظة-أسيوط-للعام-المالي-المقبل

قال النائب مصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال لحزب مستقبل وطن في أسيوط، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جمع اقتراحا المواطنين بشأن الخطة الاستثمارية لمحافظة اسيوط

الخطة الاستثمارية لمحافظة اسيوط

وأوضح الكحيلي أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين الخدمات من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية، فضلًا عن المشروعات الخدمية في قطاع التعليم والصحة وأعمال الرصف وتبطين الترع وإنارة الشوارع والتوسع في وحدات الإطفاء والسجلات المدنية وغيرها.

العام المالي المقبل

جاء ذلك خلال مشاركة النائب، في جلسة تشاورية مع أهالي الدائرة بمركز منفلوط، لمناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التى سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي المقبل «2022- 2023» والممول جزئيا من البنك الدولي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ في حضور مندوبين عن المحافظة ومسؤولين، المقترحات والاستفسارات من خلال ممثلي جميع القرى وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن المساهمة والمشاركة في ادراجها ضمن هذه الخطة الاستثمارية.

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإرساله إلى مجلس النواب وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد بعد المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

ووافق المجلس في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، وكذلك الموافقة على عدد من المواد أيضا بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.