بعد محمد رمضان..الشعب المغربي يطالب بإلغاء حفلات تامر حسني

/660288/بعد-محمد-رمضانالشعب-المغربي-يطالب-بإلغاء-حفلات-تامر-حسني

اثار هشتاج “لا نريد تامر حسني بالمغرب” ضجة عارمة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بين جمهور المغرب، برغم قيام حسني منذ أيام بالإعراب عن سعادته بأخر حفل أحياه بدولة المغرب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مطالبة جمهور المغرب بإلغاء حفلات تامر حسني

وتعود هذه الضجة لفيديو نشره تامر حسني احتفل من خلاله بالحضور الجماهيري الذي شهده في حفله الأخير بدولة المغرب، مشيرا إلى أنه يعد أول مغني يحضر له أكثر من 400 ألف شخص، ليبدأ تعاطف الشعب المغربي مع نجوم الغناء بالمغرب، مشيرين إلى أنهم يمتلكون قامة من المغنين في بلدهم.

منشور تامر حسني يثير غضب الشعب المغربي

وكان كتب تامر حسني على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “المشهد دا ليه قصه احب اشارككم فيها .. اول ما طلعت المسرح كنت حاسس اني بحلم او بيتهيألي او مش شايف صح لحد ما شوفت اللحظه دي متصوره من العبقري رومير ( رامي مسعد ) اللي روحت سألته بعد ما طلعت المسرح بدقيقه .. هو انا شايف صح ؟، رد قالي انا مصدووم زيك و مش مصدق و حاسس اني بحلم و لما المذيع الكريم اكد اللي شايفينه”.

وتابع: “راح رامي طلع على ونش كبير كان موجود بالصدفه لشيء آخر و صور اللحظه التاريخيه دي اللي عمرها ماحصلت لا معايا ولا مع غيري لمطرب واحد يحضر له ٤٠٠ الف شخص و الحمدلله، و دا الرقم اللي تم حصره قبل الحفله و بعد كدا زاد الرقم اضعاف اضعاف زي ما انتوا شايفين و لم يتم حصر الرقم النهائي لإستمرار ازدياد الناس لآخر الحفل “.

واختتم تامر حديثه: “كل الشكر لجماهير المغرب الحبيبه .. شكراً يا رامي يا حبيبي على اخلاصك اللا محدود في عملك يا رب نكررها في المغرب و كل البلاد العربيه ان شاء الله”.

تامر حسني بموسم الرياض في 11 نوفمبر

على نفس السياق، يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي جديد ضمن فاعليات موسم الرياض 2021، التي من المقرر أن تنطلق في الفترة بين 1 نوفمبر الجاري حتى 1 أبريل 2022.

وينطلق حفل تامر حسني في 11 من شهر نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.