/660289/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-الاتصالات-في-إياب-ربع-نهائي-دوري-المرتبط

يخوض فريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يواجه نظيره فريق المصرية للاتصالات في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسبقها مباراة فريق 18 سنة للمرتبط مع نظيره الاتصالات في الرابعة عصرًا.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» للدور ربع النهائي بعد تخطي عقبة فريق القناة في دور الستة عشر، وبعد أن قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24، ثم بدأ الفريق الأول الدورة المجمعة الثانية بالفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71 ، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا ، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩.

انتهت أحداث مباارة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى