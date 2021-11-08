«صفحة على فيسبوك»..ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قطع من الألعاب النارية بالقاهرة

/660290/صفحة-على-فيسبوكضبط-3-أشخاص-بحوزتهم-قطع-من-الألعاب-النارية-بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأثنين، في إلقاء القبض على 3 اشخاص بحوزتهم قطع من الألعاب النارية مختلفة الأنواع ويدير أحدهم صفحة بفيسبوك للترويج لها، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 3 اشخاص بحوزتهم قطع من الألعاب النارية

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية والإتجار فيها وترويجها، فقد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يقوم من خلالها بالترويج وبيع الألعاب النارية.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم تحديد سالف الذكر وأتضح أنه «طالب»، مقيم محافظة الجيزة».

قطع الألعاب النارية

وبعد تقنين كافة الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل وبصحبته آخران وبحوزتهم عدد من «قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع، مبلغ مالى، الهاتف المحمول» المستخدم فى إجراء عمليات البيع وإنشاء الصفحة.

اعترافات المتهمين

وبمواجه المتهمين أمام رجال المباحث إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهم وأضافوا بتحصلهم على «الألعاب النارية من صاحب محل ملابس، مقيم بمحافظة الجيزة»، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة «وعُثر بداخل المحل ملكه على عدد من قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع، مبلغ مالى».

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كمية من مخدر الحشيش

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكافة الدوائر والأقسام على مستوى الجمهورية لمتابعة الحالة الأمنية، فقد نجحت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم» حال إستقلاله السيارة ملكه، وبحوزتـه «كمية من مخدر الحشيش وزنت 20,500 كيلو جرام، مبلغ مالى، عدد 2 هاتف محمول».

اعتراف المتهم

وبمواجهته المتهم أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.