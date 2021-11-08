النائبة هيام فاروق تتحدث لـ دوت الخليج عن طلبها لوزير السياحة والآثار بشأن المتحف الأتونى بالمنيا«فيديو»

/660292/النائبة-هيام-فاروق-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-طلبها-لوزير-السياحة-والآثار-بشأن-المتحف-الأتونى-بالمنيافيديو

ناقشت لجنة الاعلام والثقافة والسياحة والآثاربمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، الاقتراح المقدم من النائبة هيام فاروق عضو مجس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزال والسياسيين، بشأن تأخر افتتاح المتحف الأتوني بمحافظة المنيا.

المتحف الاتوني بمحافظة المنيا

وقالت النائبة هيام فاروق، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن المتحف تم إنشائه عام 2002، ولم يتم الانتهاء منه إلى الآن، مؤكدة أن المتحف سيشكل عند الانتهاء منه اضافة كبيرة لتنشيط السياحة فى محافظة المنيا .

المتحف الاتوني

وأشارت النائبة هيام فاروق، إلى أن المتحف يقع على النيل مضيفة" متي يتم الانتهاء من أعمال إنشاء هذا المتحف، لافتة إلى أن المتحف لا يقتصر على قاعات العرض فقط، وإنما يضم بازرات ومطاعم، إضافة إلى مدرسة لتعليم فنون الآثار منتج سياحي مستدام وليس ثقافي فقط.

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وإرساله إلى مجلس النواب وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد بعد المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

ووافق المجلس في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، وكذلك الموافقة على عدد من المواد أيضا بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لأعضاء الحكومة على تعاونها وتفاهمها مع مناقشات أعضاء المجلس خلال نظر مشروعات القوانين.

وقال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن الحكومة تقدم تعاون وتفاهم غير مسبوق في تاريخ الحياة البرلمانية.

وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن التعديلات والمناقشات تخضع لعدد من الأراء والخبرات الموجودة بالمجلس وهذا يثري الحياة التشريعية والحكومة تتعاون مع ذلك.