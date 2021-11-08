/660293/توقيت-مباراة-مصر-وأنجولا-فى-تصفيات-كأس-العالم-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نظيرة انجولا، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم.

ويرصد دوت الخليج توقيت مباراة مصر وأنجولا فى تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة:

القنوات الناقلة

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة مصر وأنجولا، مساء يوم الجمعة المقبل، حيث تقرر إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بتصفيات المونديال بعشر نقاط، ويحل منتخب ليبيا بالمركز الثاني بست نقاط، فيما يأتي منتخب الجابون في المركز الثالث بأربع نقاط، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الأنجولي يتواجد مع المنتخب المصري، في المجموعة السادسة بجانب المنتخب الليبي والمنتخب الجابوني.

تصريحات مدرب أنجولا

وقال جونسالفيس في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس 2": "منتخب مصر هو المرشح للتأهل من دور المجموعات، وبعد الفوز على أنجولا في القاهرة والفوز على ليبيا أثبتوا أنهم المرشح الأقوى".

وأضاف: "فرص تأهل أنجولا منعدمة ولكن نحن نلعب بطريقة تنافسية ونتعامل حتى نتأهل في المرات القادمة".

وأردف: "ما تغير تحت قيادة كارلوس كيروش هو الاستفادة من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني اللذان كان يفشلان في الخروج من إنجلترا في الفترة الماضية، فهما إضافة بشكل كبير".