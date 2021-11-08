/660295/غرامة-2-مليون-جنيه-للمخالفين-ضوابط-جديدة-للإعلان-عن-أسعار-السيارات

دوت الخليج

المادة الأولى:

إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.

علي أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي ( النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار ، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه .

مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلي ٢ مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.

المادة الثانية:

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021 .

مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة :

يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).

نوع المطبوعة(ملصق ملون )

مقاس الملصق A4

يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة .

يتم الإلتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار .

يتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات ..........إلخ)

يتم الإلتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .

يتم الإلتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.

يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات .

يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب .