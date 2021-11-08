محافظ مطروح يبحث سبل تعظيم الاستفادة من مركز الأطراف الصناعية

وذكرت محافظة مطروح، فى بيان اليوم، أن اللقاء تناول تعظيم الاستفادة من مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مطروح التابع للأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربى والجارى تطويره وتوسيع نطاق عمله ليشمل تقديـم الخدمة للأشخاص ذوى الإعاقـة الحركية وفقا لضوابط قانونية وفنية ووفقا لما ستنتهى إليه اللجنة الفنية المشكلة من جهات الاختصاص بالدولة من توصيات خاصة بمنظومة الأطراف الصناعية.
وتضمن اللقاء إعداد حصر لذوى الإعاقة بمحافظة مطروح خاصة ذوى الإعاقة الحركية وذوى الحاجة إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ووسائل مساعدة على الحركة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بذوى الإعاقة الحركية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى لمحافظة مطروح.
ووجه محافظ مطروح الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى لما توليه من اهتمام بمحافظة مطروح مع التنسيق والتعاون الدائم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة أشرف إبراهيم وبرئاسة الدكتور محمد يوسف وعضوية ممثلى مجلس العمد والمشايخ ورؤساء المدن والمراكز ومديرى عدد من الإدارات والمديريات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية للحصر وخطة العمل المستقبلية.
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