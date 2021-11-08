شيخ الأزهر: بيت العائلة حريص على المشاركة فى إنجاح مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اليوم الإثنين خلال احتفالية بيت العائلة المصرية، والتى أوضح فيها "أن فكرةُ بيت العائلة نبعت من رَحِمِ تحدِّياتٍ بالغة الحزن والأسى، بحيث وضَعت الجميعَ أمام مسؤوليَّاتهم تجاه الضمير وتجاه الوطن والمواطنين، وكان التحدِّى الأكثرُ إلحاحًا والأشدُّ خطَرًا هو فُقدانَ الأمن والسَّلام والاستقرار المجتمعى، وتنامى جرائم الإرهاب ومُفاجآته الدَّامية، وكُنَّا على وعى كاملٍ، وقناعة تامَّة بأن اللعب على أوتار الفتنة الطائفية لو تُرك وشأنَه فإنَّه ما يلبث أن ينزلقَ بالبلاد إلى حربٍ طائفيَّة ستأتى –لا محالةَ- على الأخضر واليابس".

وأشار الإمام الأكبر إلى أن الأزهر والكنائس المصرية، استشعرا يومَها، ما على المؤسسات الدينيَّة من واجب المشاركة فى الجهود الوطنيَّة والأمنيَّة والسياسيَّة التى تبذلُها الدولة لدحرِ هذا المخطط اللَّعين، وحمايةِ الوطن، والمواطنين من تداعياته التى تُغذيها، وترعاها، قوًى خارجيةٌ بالتنسيق مع قوًى داخليَّةٍ، وبعدَ ما بات من الواضح أنَّ هدف الجميع هو سقوطُ مصرَ فيما سقطت فيه دولٌ عربية كبرى وصغرى من صراعاتٍ أهلية مُسلَّحة، لا تزال أخبارها البالغةُ السُّوء تَتصدَّر الأنباء المحلية والدولية حتى هذه اللحظة.