وقال وزير الزراعة إن الصين تعتبر من أهم الأسواق التى كان هناك اهتمام بدراستها نظرا لارتفاع كثافتها السكانية، وزيادة معدل استيرادها من الخضار والفاكهة المصرية الطازجة، كما أن الرمان أحد أهم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، والتى يتم تصديرها سنويا بما يزيد عن 100 ألف طن.
وأضاف أن موافقة الصين جاءت بعد مفاوضات فنية وتبادل المعلومات والإجراءات لفترة طويلة، وإتمام زيارة فنية من خبراء الحجر الزراعى الصينى لمعرفة المنظومة الرقابية والإجراءات الحجرية التى يفرضها الحجر الزراعى المصرى على صادرات الرمان.
من جهته، قال الدكتور أحمد العطار إن الصين من أكبر المستوردين فى العالم، مشيرا إلى أنه تم إعداد مذكرة تفاهم تنظم كافة القواعد الحجرية التى سوف يتم التصدير بناء عليها تمهيدا للتوقيع بين الطرفين للبدء فى التصدير.
جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت خمسة ملايين طن هذا العام ،بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الصينية أمام الرمان المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.