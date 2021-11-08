وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الصينية أمام الرمان المصرى

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن فتح الأسواق الصينية أمام صادرات مصر من الرمان، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى.





وقال وزير الزراعة إن الصين تعتبر من أهم الأسواق التى كان هناك اهتمام بدراستها نظرا لارتفاع كثافتها السكانية، وزيادة معدل استيرادها من الخضار والفاكهة المصرية الطازجة، كما أن الرمان أحد أهم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، والتى يتم تصديرها سنويا بما يزيد عن 100 ألف طن.

وأضاف أن موافقة الصين جاءت بعد مفاوضات فنية وتبادل المعلومات والإجراءات لفترة طويلة، وإتمام زيارة فنية من خبراء الحجر الزراعى الصينى لمعرفة المنظومة الرقابية والإجراءات الحجرية التى يفرضها الحجر الزراعى المصرى على صادرات الرمان.

من جهته، قال الدكتور أحمد العطار إن الصين من أكبر المستوردين فى العالم، مشيرا إلى أنه تم إعداد مذكرة تفاهم تنظم كافة القواعد الحجرية التى سوف يتم التصدير بناء عليها تمهيدا للتوقيع بين الطرفين للبدء فى التصدير.

جدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت خمسة ملايين طن هذا العام ،بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى.