الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى على القاهرة 30

وتتكون شبورة مائية (من 5 الى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى تكون كثيفة احيانا على مناطق من والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترونصف والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 30 20
الاسكندرية 27 19
وادى النطرون 27 20
طنطا 29 19
شبين الكوم 30 20
دمنهور 28 19
بلطيم 28 20
مطروح 24 18
السلوم 26 15
سيوة 26 14
بورسعيد 27 22
دمياط 28 21
الزقازيق 30 20
المنصورة 29 19
الاسماعيلية 29 18
السويس 29 20
العريش 28 19
رفح 28 18
رأس سدر 31 18
نخل 28 11
نويبع 30 22
طابا 29 20
كاترين 27 12
الطور 29 20
شرم الشيخ 31 22
الغردقة 30 20
مرسى علم 30 20
الفيوم 30 17
بنى سويف 30 17
المنيا 30 17
أسيوط 31 16
سوهاج 32 17
قنا 34 18
الأقصر 34 19
أسوان 35 20
ادفو 35 20
أبوسمبل 34 21
الوادى الجديد 34 15
شلاتين 31 20
ابو رماد 29 20
حلايب 28 22
رأس حدربة 28 22
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