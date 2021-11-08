ياسمين فؤاد تتوجه إلى جلاسكو للمشاركة فى الشق الوزارى بقمة المناخ الـ 26

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر ودول العالم يتطلعون إلى تحقيق مؤتمر الـcop 26 لنتائج متميزة يتم تنفيذها على أرض الواقع،وإلى الانتهاء من الموضوعات الخلافية للوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة فى اتفاق باريس للمناخ 2015، مشيرة إلى مناقشة المؤتمر للموضوعات الخاصة بالتخفيف والهدف العالمى للتكيف والهدف الخاص بتمويل المناخ.
ومن المقرر أن تعقد وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء البيئة لعدد من البلدان، كما ستشارك فؤاد فى مجموعة من الإجتماعات التى ستناقش سبل مواجهة التغيرات المناخية والخطوات والإجراءات الملموسة التى يجب اتخاذها بشكل عاجل لتلبية أهداف المناخ العالمية، كالإجتماع الخاص بمناقشة نظم الأغذية الزراعية الخضراء والمقاومة للتغيرات المناخية.
كما تترأس وزيرة البيئة مع نظيرها السويدى مجموعة تغير المناخ لتسهيل التوافق على النص بين الدول النامية والمتقدمة.
وسيشهد المؤتمر عقد اجتماعا للمجموعة العربية على المستوى الوزارى لمناقشة تأثيرات التغيرات المناخية على الدول العربية، وتحديد الخطوات التى لابد للدول العربية اتخاذها لمواجهة تلك التحديات.
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