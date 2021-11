حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج متعدد التخصصات في مجالات البحث العلمي

برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نُظمت صباح اليوم الإثنين مراسم حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج متعدد التخصصات فى مجالات البحث العلمي، وإنشاء البرامج والكليات متعددة التخصصات، بحضور د. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وعدد من السادة رؤساء الجامعات المصرية، ونوابهم، وممثلي بنك المعرفة المصري.

فى بداية كلمته، أشاد د. طارق شوقي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي فى هذا العمل المشترك الذي نحتفل به اليوم، مؤكدًا أن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ويقدم حلولًا في التعليم، مضيفًا أن البنك يتعاون مع العديد من الشركاء لإثراء البحث العلمى، ودفع عجلة التنمية في مصر.

ومن جانبه، أشار د. أيمن عاشور إلى أن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بدأت منذ العام الماضي؛ لنشر فكر البرامج البينية في مصر، واليوم هو استكمال لنجاح تجربة 2020 للتدريب على إنشاء البرامج البينية، ونشر فكر التخصصات البينية، موضحًا أن البرنامج التدريبي العام الماضي شمل أكثر من 30 باحثًا مصريًا من 14 مؤسسة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف د.عاشور أنه فى بداية عام 2021 تم توسيع البرنامج ليشمل أكثر من 100 من قادة الجامعات من 17 مؤسسة يتم تقديمها من قبل مؤسسة Knowledge E للخدمات والمنتجات التعليمية ومقرها دبي، ويقودها خبراء عالميون من أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك قادة فريق علوم التكامل والتنفيذ Integration and Implementation Insights (i2S) في الجامعة الوطنية الأسترالية، والتحالف العالمي للتخصصات متعددة التخصصات ITD-Alliance – Global Alliance for Inter- and Transdisciplinarity، لافتًا أنه تم تصميم برنامج التميز متعدد التخصصات 2021؛ بهدف إعداد باحثين مصريين في أسس البحث الفعال متعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المعقدة، بما في ذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتطوير إستراتيجيات التصميم، والبرامج الدراسية لدمج تدريس مهارات البحث متعدد التخصصات في التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن زيادة تأثير الخبرة البحثية في التخصصات والبرامج متعددة التخصصات في مصر من خلال التدريب المتقدم والمشروعات البحثية المشتركة بين باحثين مختلفين للتعامل مع المشكلات المركبة.

ومن جانبهم، أشاد الحاضرون والخبراء بالتعاون المثمر والعمل مع المشاركين المصريين، وتقدير وجهات النظر الإقليمية والمساهمات التي بدأها أصحاب المنفعة المصريون؛ لترسيخ فكر البرامج والتخصصات المتعددة في مصر.

وفى ختام فعاليات الاحتفالية، تم تنظيم حلقات نقاشية بين قيادات الجامعات المصرية؛ لطرح أفكار ورؤى مستقبلية لاستكمال المسيرة في نشر فكر البرامج متعددة التخصصات في مصر، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030.

شهد فعاليات الاحتفالية لفيف من الخبراء الدوليين المشرفين على هذا البرنامج من مجلس قيادة تحالف ITD، ومنهم البروفيسور أولي فيلسمير من جامعة لوفانا في ألمانيا والشريك المؤسس المشارك لتحالف ITD، والبروفيسور دينا فام من جامعة سيدني للتكنولوجيا في أستراليا؛ وتوبياس بوسر السكرتير التنفيذي لتحالف ITD، وكارين أندرسون خبيرة التدريب والاستراتيجيات للمعرفة الإلكترونية كممثل عن شبكة i2S وعضو مؤسس في تحالف ITD.

جدير بالذكر أن برنامج التميز متعدد التخصصات 2021 تم تصميمه بقيادة د.جابرييل بامر وفريق علوم التكامل والتنفيذ (i2S) بالجامعة الوطنية الأسترالية، والتى أشادت باهتمام مصر على المستوى المحلي ببناء القدرات متعدد التخصصات، وأنها الدولة الأولى التي أدركت أنها تلتزم بشكل محدد بتطوير القدرات والخبرات في البحوث متعددة التخصصات على المستوى المحلى.