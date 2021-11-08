/660297/كلاكيت-تاني-مرة-قرار-جديد-من-المحكمة-بشأن-حبس-الفنان-أحمد-فلوكس

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تحديد جلسة ٨ ديسمبر المقبل، لنظر المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تحديد جلسة ٨ ديسمبر المقبل لنظر المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية

والجدير بالذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة ٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر ب ٢٠٠ ألف جنيه بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

تتهمه بالسب والقذف

وكانت قامت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ياسمين عزت، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

وفي سياق أخر أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبد الله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة أيام ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، لعام ٢٠١٩ ، بداعي أنها مخالفة للقانون ، لجلسة 5 ديسمبر.

دعوى بطلان عمومية نادي الزمالك

وأشار جورج في دعواه إنه عضو مجلس إدارة منتخب، مبديا تعجبه من إجراء الانتخابات على مقعده، مؤكدا أن تواجد حمادة أنور وأحمد مرتضى بالجمعية العمومية غير قانوني.

واختصم جورج في الدعوى كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ورئيس نادي الزمالك.

محكمة القضاء الإداري

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول طعن رئيس الزمالك السابق وإيقاف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

والجدير بالذكر أن هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنا قضائيا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

بيان وزارة الشباب والرياضة

وكانت قررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.