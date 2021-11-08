/660299/القبض-على-عاطلين-بحوزتهما-50-كيلو-بانجو-وسلاح-ناري-وذخائر-في-الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، في إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما 50 كيلو بانجو وسلاح ناري وذخائر في الإسماعيلية، بقصد الإتجار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطلين بحوزتهما 50 كيلو بانجو وسلاح ناري وذخائر في الإسماعيلية

تفاصيل الواقعة

وأكد معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، فقد أشارت بقيام (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير) بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بندقية خرطوش

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهدافهما والقبض عليهم حال استقلالهما مركبة توك توك، وبحوزتهما (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام، 2 هاتف محمول).

اعتراف المتهمين

وبمواجه المتهمين أمام رجال المباحث، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وبالكشف عن مركبة التوك توك، أتضح أنه مُبلغ بسرقتها، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على 3 اشخاص بحوزتهم قطع من الألعاب النارية مختلفة الأنواع ويدير أحدهم صفحة بفيسبوك للترويج لها، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية والإتجار فيها وترويجها، فقد كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يقوم من خلالها بالترويج وبيع الألعاب النارية.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم تحديد سالف الذكر وأتضح أنه «طالب»، مقيم محافظة الجيزة».

قطع الألعاب النارية

وبعد تقنين كافة الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل وبصحبته آخران وبحوزتهم عدد من «قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع، مبلغ مالى، الهاتف المحمول» المستخدم فى إجراء عمليات البيع وإنشاء الصفحة.

اعترافات المتهمين

وبمواجه المتهمين أمام رجال المباحث إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهم وأضافوا بتحصلهم على «الألعاب النارية من صاحب محل ملابس، مقيم بمحافظة الجيزة»، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة «وعُثر بداخل المحل ملكه على عدد من قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع، مبلغ مالى».

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع، وعلى الفور تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.