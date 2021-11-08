/660304/محمد-عبد-العزيز-يشيد-بقرارات-جهاز-حماية-المستهلك-بشأن-ضوابط-الإعلان-عن-أسعار-السيارات

وجه النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير لجهاز حماية المستهلك لإعلانها عن ضوابط جديدة بشأن الاعلان عن أسعار السيارات وحل أزمة الأوفر برايس.

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جاء ذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك قائلا:” كل الشكر والتقدير لجهاز حماية المستهلك على التدخل الحاسم لحل مشكلة ظاهرة (الاوفر برايس) في أسعار السيارات”.

محمد عبد العزيز يشيد بقرارات جهاز حماية المستهلك بشأن ضوابط الإعلان عن أسعار السيارات

نشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك قرار جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية، بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة " الأوفر برايس " .

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المادة الأولى:

إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.

علي أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها موضحا به الآتي ( النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار ، وأن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه .

مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلي ٢ مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة.

المادة الثانية:

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021 .

مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة :

- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ). - نوع المطبوعة(ملصق ملون ) - مقاس الملصق A4 - يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة . - يتم الإلتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار . يتم الإلتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات ..........إلخ) - يتم الإلتزام بالألوان المرفقة بالتصميم . - يتم الإلتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة. - يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات . - يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب .