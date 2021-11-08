/660307/نبيل-دعبس-يطالب-بحصول-كل-محافظة-على-25--من-قيمة-الضرائب-لأجل-الخدمات

أشاد النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة ، بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذي تم مناقشته والموافقه عليه بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ومساعديها ، مؤكداً على أنه ينص على اللامركزية في القانون .

دوت الخليج

وأشار النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم في بيان له إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يراعي في الاعتبار أن تكون اللامركزية حقيقة مطبقة في كل محافظة بشكل مستقل ، أن تتولى كل محافظة شأنها مستقلة ، ويتمثل ذلك في الاهتمام بإنشاء المدارس والجامعات وإصلاح الاراضي والطرق والكباري وعمل دراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية التي تجذب على أساسها الاسثمارات .

نبيل دعبس يطالب بحصول كل محافظة على 25 % من قيمة الضرائب لأجل الخدمات

وطالب دعبس بضرورة أن يسمح لكل محافظة بفرض الرسوم التي تتناسب مع الخدمات المقدمة لسكان المحافظة مع شرط الحصول على 25% على الاقل من الضرائب المفروضة على سكانها ويسلم باقي الضرائب للحكومة وذلك لأنه بدون مصادر تمويل لن تنجح اللامركزية وستصبح مجرد كلام دون افعال ـ وقد لاقى هذا المطلب قبولا من جانب وزيرة التخطيط ومساعديها خلال الجلسة .

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إشادة برلمانية واسعة من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بفلسفة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي يأتي ليتفق مع الجمهورية الجديدة.