/660308/لمسافة-35-كم-نجاح-أول-تجربة-لعبور-خليج-السويس-باستخدام-ألواح-التجديف

نجاح أول تجربة عبور خليج السويس من رأس سدر إلي مدينة الجلالة ضمن مهرجان البحر الأحمر للسياحة الرياضية أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن نجاح اللاعب شريف خضر في أول تجربة لعبور خليج السويس من قارة آسيا إلي قارة أفريقيا باستخدام ألواح التجديف وقوفاً لمسافة 35 كيلومتراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انطلقت التجربة من مدينة رأس سدر الواقعة علي خليج السويس بساحل البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء بقارة آسيا، وصولاً إلي مدينة الجلالة التي تقع بين العين السخنة والزعفرانة بقارة إفريقيا، وأقيمت تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

ويمثل ذلك نواة لبطولة دولية سنوية تضع مصر على خريطة البطولات الرياضية الدولية لجميع الرياضات المائية نظراً لأن هناك عدد قليل من الدول التي لها مثل المميزات الجغرافية لإقامة تلك المسابقات والبطولات العالمية التي تجتذب الآلاف من الرياضيين والمشاركين سنوياً.

كما تضمنت فعاليات عبور خليج السويس مشاركه طيران الباراموتور من خلال مجموعة sky sport Egypt على شاطئ مدينه الجلاله العالميه.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية علي اتم الاستعداد لاستقبال أي احتفالية أو فاعلية رياضية على المستوي الدولي، لما تمتلكه مصر من بنية رياضية من امكانات انشائية وبشرية قادرة علي اخراج الاحداث باحسن صورة، حيث أصبحت مصر موضع ثقة من كافة الاتحادات الدولية وقبلة أولي لاستقبال كافة المناسبات الرياضية لما قدمته في الآونة الأخيرة من تنظيم مشرف ومتميز أشاد به العالم في كبري البطولات الدولية التي اقيمت علي ارضيها في ظل جائحة كورونا .

ومن المتوقع ان تصل كاس TotalEnergies الي محطتها الترويجية رقم ١٨ داخل القارة الافريقية بمدينة القاهرة يوم الجمعة 3 ديسمبر المقبل، وتعكف شركة TotalEnergies ووزارة الشباب والرياضة وشركة تذكرتي للتجهيز لاقامة احتفالية كبري سوف تقام بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة وجولة بالسيارات المكشوفة بشوارع القاهرة حتي تصل للعاصمة الادارية الجديدة.

حضر اللقاء رشا جلال مدير عام ادارة خدمة العملاء و التسويق لشركة TotalEnergies ، كريم صبري مدير ادارة التسويق لشركة TotalEnergies، الدكتور وسام الغمري المدير التنفيذي لنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبعض من ممثلي شركة "تذكرتي"، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.