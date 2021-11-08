بالفيديو..هاني شاكر يعلن انتهاء مسيرة حسن شاكوش: «الفن مش ناقص هذه النوعية»

/660310/بالفيديوهاني-شاكر-يعلن-انتهاء-مسيرة-حسن-شاكوش-الفن-مش-ناقص-هذه-النوعية

حسم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الجدل المثار حول مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش بعد أن أعلن الأخير استعداده لطرح أغنية جديدة مع زميله مطرب المهرجان عمر كمال.

دوت الخليج يرصد قرار هاني شاكر بشأن حسن شاكوش

وقال هاني شاكر خلال برنامج Et بالعربي: “الغلط اللي غلطه ده انا و كل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تمامًا ونهائي بدون رجعة لأن احنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن.. بناقص حسن شاكوش”.

وأضاف هاني شاكر، مشيرا إلى أن جراءة حسن شاكوش فاقت توقعه: “المشكلة كبيرة وخطيرة للغاية ولم تحدث على مسرح أي فنان مصري أو عربي مضيفا "ميصحش أطلع أغنية أغنية إباحية على المسرح وأخلي الجمهور يشاركني وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى وهي فئة الطبالين".

قرار إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

وأوضح علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.

حسن شاكوش يتحدى النقابة معلنا تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة

وكشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة، وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي. لللجمهور.