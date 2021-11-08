نواب الشيوخ يتحدثون لـ دوت الخليج عن إقرار قانون التخطيط العام نهائيا: يهم كل مواطن مصري ويواكب التحول الرقمي واللامركزية «فيديو»

/660312/نواب-الشيوخ-يتحدثون-لـ-تحيا-مصر-عن-إقرار-قانون-التخطيط-العام-نهائيا-يهم-كل-مواطن-مصري--ويواكب-التحول-الرقمي-واللامركزية-فيديو

تحدث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لموقع دوت الخليج، بشان تعديلات قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، مؤكدين أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰-، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

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