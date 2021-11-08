/660313/وزير-التربية-والتعليم-عن-صعوبة-مناهج-الصف-الرابع-الابتدائي-من-أفضل-ما-أنجزته-الحكومة-بكل-المقاييس-العلمية-العالمية

أجرى النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اتصالاً هاتفياً مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، لنقل شكاوى الآباء و المعلمين بشأن صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي و خصوصاً مواد العلوم والرياضيات.

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وصرح "البياضي" بأن رد الوزير كان: أن مناهج التعليم الجديدة وبالاخص الرابع الابتدائي هى أفضل ما أنجزته الوزارة بكل المقاييس العلمية العالمية وأن الانتقادات هى جزء من عملية ممنهجة لإفساد تطوير التعليم المصري.

وكتب النائب على (صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك) أنه تم التقدم بطلب إحاطة لمناقشة الأمر رسمياً بمجلس النواب، وطلب معرفة آراء المتابعين بموضوعية، و خصوصا المدرسين والمتخصصين للمساعدة في مناقشة الأمر.

وزير التربية والتعليم عن صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي «من أفضل ما أنجزته الحكومة بكل المقاييس العلمية العالمية»

و اختتم البياضي تصريحه بأنه مع تطوير التعليم ، و نقله من طريقة التلقين لطريقة التفكير و البحث ، لكن يجب مراعاة تأهيل الطالب والمعلم لذلك.