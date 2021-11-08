رئيس برلمانية «المصرى الديمقراطى»يتحدث لــ «دوت الخليج»عن إقرار مجلس الشيوخ لقانون التخطيط العام «فيديو»

/660314/رئيس-برلمانية-المصرى-الديمقراطىيتحدث-لــ-تحيا-مصرعن-إقرار-مجلس-الشيوخ-لقانون-التخطيط-العام-فيديو

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي أن قانون التخطيط الموحد، كان عليه اهتمام كبير من الحكومة من أجل سرعة انجازه، وذلك لأهميتة البالغة في عملية التنمية المستدامة والتنسيق بين الوزارات.

دوت الخليج

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن القانون كان في حاجه لتغيرات حيث أنه لم يتم اجراء اي تعديلات عليه منذ عام 1973 وبالتالي تغييره جاء في الوقت المناسب لكي يتوائم مع التغيرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إقرار مجلس الشيوخ لقانون التخطيط العام

ونوه سامي أنه تم اجراء جلسات مطولة بحضور وزير الشئون النيابية ووزيرة التخطيط، لمناقشته وارجاء عدد من التعديسلات عليه، موضحا انه تمت الموافقة عليه نهائيا اليوم.

وتابع :" نحن كحزب المصري الديموقراطي، نرى ان هناك تعديلات غير جوهرية ولن تفيد، كما كانت هناك أيضا بعد الأراء بشأن انشاء مجلس أعلى للتخطيط ومفترحات بشأنه".

عدم وجود وزير صحة بالمجلس الأعلى للتخطيط

ولفت النائب محمود سامي أن مجلس الاعلى للتخطيط كان من الأولى أن يكون هناك وزير الصحة ، ووزير للتعليم، ولكن لم يتم ضمهم على الرغم من احتياجات الاوضاع لهم.