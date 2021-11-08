رئيس جامعة العريش يفتتح معرض أنشطة الأطفال ذوى الفئات الخاصة

جدة - نرمين السيد - افتتح رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش، اليوم الإثنين، معرض أنشطة أطفال ذوى الفئات الخاصة الذى ينظمه طلاب الفرقة الثالثة فى شعبة التربية الخاصة بالكلية تحت عنوان "طفل استثنائى" وهو من تنفيذ وإشراف " وحدة الأمومة والطفولة بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.





وأكد رئيس جامعة العريش خلال الافتتاح على دور الجامعة فى خدمة البيئة والمجتمع بفئاته المختلفة خاصة فئة ذوى القدرات الخاصة، مشيرا إلى دعمها بكل الإمكانات والأسلوب العلمى من المتخصصين، واستضافة المعرض بالمبنى الإدارى لرئاسة الجامعة بوسط مدينة العريش لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لزيارته والاستفادة منه.

وأشار عميد كلية التربية الدكتور رفعت عمرعزوز إلى استمرار المعرض بصفة دائمة لاستفادة طلاب التربية الخاصة منه، وأعضاء هيئة التدريس فى التطبيق العملى، موضحا أن المعرض يضم الوسائل التعليمية المختلفة لذوى الاحتياجات الخاصة من لوحات وصور ونماذج تصميمية لها بحيث تكون المناهج الدراسية مشوقة للأطفال فى مراحل دور الحضانة ورياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم الإبتدائى.

وبدورها، أوضحت المشرفة على المعرض ومدير وحدة الأمومة والطفولة بوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية الدكتورة نها عرندس، أن جميع المعروضات من إعداد وتصميم طلاب الفرقة الثالثة بعد استفادتهم من الأساتذة وتطبيق الأسلوب العلمى فى تصميم المعروضات التى تلبى احتياجات ذوى الهمم من مختلف الإعاقات وتحويلها إلى نماذج يمكن تصميمها والاستفادة منها على الطبيعة، وأنه قد تم استخدام بعض خامات البيئة فيها، مشيرة إلى أن هدف المعرض هو إظهار أنشطة التربيه الخاصة، وأنه سيتم توزيعها على المدارس التى تتعامل مع هذه الفئات كنوع من الخدمة المجتمعية.