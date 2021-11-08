وكيل الأزهر: العالم شاهد على جهود الدولة المصرية فى تحقيق السلم المجتمعى

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، إن السلام المجتمعى يأتى فى مقدمة القيم الحضارية التى يسعى العقلاء من بنى الإنسان إلى تحقيقها منذ عصر الكهوف والغابات إلى عصر المدنية والإنترنت، مضيفًا أن التعددية ظاهرة بشرية، تتجلى فى الألوان والمذاهب واللغات والعقائد؛ فلا يوجد مجتمع خالص، وإن من ضمانات تحقيق السلام المجتمعى مع وجود هذا التعدد أن يكون لدينا إدارة حضارية للتعدد، فى ظل مواطنة تحفظ للجميع الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب من الأسباب.





وأوضح وكيل الأزهر أن النصوص الدينية تفيض سماحة، وتدعم السلام المجتمعى، وتنظر إلى التعدد بحسبانه «مصدر ثراء»، وليس «سبب ضعف»، وتقر المواطنة العادلة، فالإسلام يدفع أتباعه إلى التسامح مع الآخر، بدءا من قبول اختلافه، ومرورا بالتعايش والتفاعل الإيجابى معه انطلاقا من مبدأ التعارف والبر، فالاختلافات -من وجهة نظر الإسلام- تعد منطلقا للتعارف والتآلف والتعاون فى كل ما من شأنه أن يعود بالخير على الجميع، بل إن القرآن يأمر بالعفو والصفح فى موقف يتوقع فيه البطش والنكال.

وأكد فضيلته أن فهم «النص الدينى» وبيان سماحته من أهم الأمور التى حرصت هيئات الأزهر الشريف وقطاعاته على بيانها وتعزيزها وترسيخها بين أفراد المجتمع المصرى، وكان فى مقدمة هذه الهيئات «بيت العائلة المصرية» بالتعاون الدائم والمستمر مع "الكنيسة الأرثوذكسية" وبرعاية كريمة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، وذلك لما طال «النص الدينى» من التشويه والفهم الشاذ المتشدد من قبل الجماعات المتطرفة التى حرصت على إقصاء الآخر واتخذت من الاعتداء عليه منهجا لها وسبيلا لتحقيق مآربها الخبيثة.

واختتم وكيل الأزهر كلمته أن المتأمل فى جهود الأزهر المتعلقة ببيان صحيح الدين وسماحته وإبراز قيم التسامح والعيش المشترك يجد أنه قد استطاع نقل هذه القيم من مجرد التنظير والتأصيل إلى الممارسة والتطبيق والتفعيل فى الواقع المعاش، مؤكدًا أن العالم أجمع شاهد على ما قامت به الدولة المصرية فى تحقيق السلم المجتمعى بين جميع أفراد المجتمع المصرى ونسج خيوط الألفة والائتلاف، وما أسهمت به فى تعزيز قيم التسامح والتعايش بين المسلمين والمسيحيين.

ويهدف بيت العائلة المصرى إلى الحفاظ على النسيج الوطنى الواحد لأبناء مصر، فضلًا عن الحفاظ‎ ‎على‎ ‎الشخصية‎ ‎المصرية‎ ‎وصيانة‎ ‎‎هويتها،‎ ‎واستعادة‎ ‎القيم‎ ‎العليا‎ ‎الإسلاميه‎ ‎والقيم‎ ‎العليا‎ ‎المسيحية،‎ ‎والتركيز‎ ‎على‎ ‎القواسم المشتركة الجامعة، والعمل على ‏تفعيلها،‎ ‎وتحديد‎ ‎التنوع‎ ‎والاحترام‎ ‎المتبادل‎ ‎لحق‎ ‎الاختلاف‎ – ‎التكاملى،‎ ‎واستنهاض‎ ‎قيم‎ ‎المواطنة‎ ‎والتقاليد الأصيلة،‎ ‎وتقوية‎ ‎‎الخصوصيات‎ ‎الثقافية‎ ‎المصرية‎.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار أربع جلسات منها:- سماحة النص ودوره فى دعم ‏السلام ‏المجتمعى، وأثر المواطنة فى توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيقا عمليا لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية فى الحفاظ على الهوية ‏الوطنية، وفى ‏مواجهة العنف ضد ‏المرأة، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل مصر ودورها ‏فى تعزيز ‏الأمن الفكرى.‏