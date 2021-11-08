محافظ الشرقية: إيقاف رئيس مركز فاقوس ونائبيه عن العمل

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الإثنين، إيقاف رئيس مركز فاقوس ونائبيه ومديرى الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات ومشرف المنطقة عن العمل وإعفائهم من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق؛ لإهمالهم وتقصيرهم فى عملهم والتقاعس عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المقامة بالمخالفة وعدم متابعة أعمال البناء المخالف فى نطاق مدينه فاقوس وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة لمرتكبيها.





جاء ذلك عقب اطلاع محافظ الشرقية على تقرير لجنة المتابعة الميدانية المختصة بالمرور والتفتيش على المخالفات البنائية بنطاق المحافظة، إذ أفاد التقرير بتعدد حالات البناء المخالف بمدينة فاقوس دون رقابة أو ردع من مجلس المدينة. وتوجه غراب لمدينة فاقوس، للتأكد والمعاينه على الطبيعة لما جاء فى تقرير المتابعة الميدانية ليترأس المحافظ حملة إزالة مكبرة بمركز ومدينة فاقوس بالتعاون مع قوات الشرطه لإزالة المبانى والأدوار المخالفة بالعقارات المقامة بدون ترخيص والأخرى الصادر لها قرارات إزالة المخالفة. وقرر غراب إيقاف عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس ونائبيه ومديرى الإدارات الهندسية والتنظيم والإزالات ومشرف المنطقة واعفائهم من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنه من إدارتى الشؤون الهندسية والقانونية بالديوان العام لفحص ومراجعة الرخص الممنوحة للمبانى بالمدينة وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف منها. وأكد المحافظ أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القانون، وأن غياب رقابة المسؤول التنفيذى وعدم متابعته المستمرة للشارع أدى إلى قيام المواطنين بمخالفة القانون وإقامة مبان مخالفة، مشددا على ضرورة التصدى لكافة اشكال التعديات المخالفة للقانون.

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