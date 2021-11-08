تحصين أكثر من 145 ألف طائر ضد الأنفلونزا بالشرقية

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب فى تصريح اليوم الإثنين، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق انتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، موجها بضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور إبراهيم متولى مدير مديرية الطب البيطرى، إنه تم تنظيم 235 ندوة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة مع المواطنين فى الأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.