محافظة القاهرة: معرض فواخير الفسطاط يشهد إقبالا من المواطنين

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إن معرض الخزف والفخار المقام بقرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة يشهد لليوم الثانى على التوالى إقبالا من المواطنين.





وأشارت عبدالمنعم خلال تواجدها بالمعرض، اليوم الإثنين، لمتابعة وتنظيم حركة البيع والشراء وعرض منتجات الفخار بشكل منظم وحضارى، إلى وجود حافلات لنقل مرتادى المعرض بمحطة زهراء مصر القديمة على مدار اليوم، للتسهيل على المواطن وتشجيعه على زيارة القرية.

وأضافت أنه تم إقامة حفل على مسرح العرائس الذى تم إنشاءه داخل القرية من قبل فرقة ساقية الصاوى تحت إشراف الدكتور عبد المنعم الصاوى لإضفاء أجواء احتفالية مبهجة داخل القرية، مؤكدة استمرارها فى دعم قرية الفواخير وفنانوها فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية بجانب الاستمرار فى تشغيل جميع المشروعات المتعثرة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية ورفع أية معاناة عن عاتق المواطن.

كان محافظ القاهرة قد افتتح أول أمس أعمال تطوير قرية الفواخير بتكلفة 100 مليون جنيه بعد تعثر 15 عاما، حيث أن المحافظة تسعى لوضع قرية الفخار على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلى والعالمى.