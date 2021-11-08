وأشارت عبدالمنعم خلال تواجدها بالمعرض، اليوم الإثنين، لمتابعة وتنظيم حركة البيع والشراء وعرض منتجات الفخار بشكل منظم وحضارى، إلى وجود حافلات لنقل مرتادى المعرض بمحطة زهراء مصر القديمة على مدار اليوم، للتسهيل على المواطن وتشجيعه على زيارة القرية.
وأضافت أنه تم إقامة حفل على مسرح العرائس الذى تم إنشاءه داخل القرية من قبل فرقة ساقية الصاوى تحت إشراف الدكتور عبد المنعم الصاوى لإضفاء أجواء احتفالية مبهجة داخل القرية، مؤكدة استمرارها فى دعم قرية الفواخير وفنانوها فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية بجانب الاستمرار فى تشغيل جميع المشروعات المتعثرة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية ورفع أية معاناة عن عاتق المواطن.
كان محافظ القاهرة قد افتتح أول أمس أعمال تطوير قرية الفواخير بتكلفة 100 مليون جنيه بعد تعثر 15 عاما، حيث أن المحافظة تسعى لوضع قرية الفخار على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلى والعالمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة القاهرة: معرض فواخير الفسطاط يشهد إقبالا من المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.