«صحة المنيا»: 9 عيادات ثابتة لفحص وعلاج كبار السن ضمن «100 مليون صحة»

جدة - نرمين السيد - قال مدير الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، الدكتور أحمد خليل، إنه تم تحديد 9 عيادات ثابتة كمرحلة أولى بالمحافظة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن.





وأوضح مدير الرعاية الأساسية بالمحافظة فى بيان اليوم الإثنين، أن "العيادات الثابتة تشمل المركز الطبى الشرق بالمنيا، رعاية طفل ثان بالمنيا، الوحدة الصحية بدمشير، وحدة صفط الشرقية والوحدة الصحية بطوة، المركز الطبى بسمالوط، المركز الطبى ببنى مزار، المركز الطبى بمطاى، الوحدة الصحية بقلوصنا"، مشيرا إلى أنه جار التجهيز لمرحلة ثانية، مضيفا أنه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة. وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمد النادى، إن المبادرة تستهدف كبار السن فوق 65 عاما، حيث تقدم المبادرة خدمات صحية ونفسية وكشف مبكر عن الأمراض فى تلك الفئة العمرية، لافتا إلى أن "الحملات تمكنت من فحص وعلاج 459 مواطنا من خلال فحص طبى إكلينيكى وقياس حدة النظر وفحص للإسنان، وقياس نسبة الهيموجلوبين بالدم والسكر العشوائى وقياس نسبة الدهون".

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