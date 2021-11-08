رئيس الوزراء يوجه بمنع التدخين بالمنشآت الصحية والنوادي وغرامة 100 جنيه للمخالف

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمنع التدخين نهائيا فى المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن التى يصدر بها قرار من وزير الصحة. وتضمن القرار أن المدير المسئول عن هذه الأماكن ملزم بإتخاذ الإجراءات الكفيلة يمنع التدخين فيها، ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.

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