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/660320/لتغيبهم-من-العمل -بدون-سند-قانوني-إحالة-113-عامل-بالمنشآت-الصحية-للتحقيق بالبحيرة
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
لتغيبهم من العمل بدون سند قانوني.. إحالة 113 عامل بالمنشآت الصحية للتحقيق بالبحيرة
ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الخدميه والصحية
وأسفرت عن إحالة 99 عامل بالمستشفي العام بالمحمودية من أطباء و إداريين للتحقيق لتغيبهم من العمل بدون سند قانوني.
بالإضافة إلى إحالة 14 عامل بالوحدة الصحية بالقرادحي بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.
على جانب أخر أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دور مؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .
مشيراً الى الدور الحيوي والهام الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية لجميع مواطني المحافظة
وفى هذا الصدد صرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ان الجمعية بدأت فى الاستعداد لإستقبال موسم الشتاء من خلال وضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة وخاصة مع وجود فيروس كورونا
حملة لتوزيع ألحفه وبطاطين ولحوم على غير القادرين استعدادا لموسم الشتاء والأمطار بالبحيرة
حيث قامت الجمعيه بإطلاق حملة لتوزيع ألحفه وبطاطين الشتاء للعام الحالي على غير القادرين بكافة مدن ومراكز المحافظة لحماية الأسر غير القادرة من الصقيع وقرصة برد الشتاء مع توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقصى المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.
كما سيتم بجانب توزيع الألحفة والبطاطين توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وذلك بالتنسيق مع مديريه التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية والجمعيات الاهليه ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها
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